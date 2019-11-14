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İngiltere'de dondurulmuş etler içinde uyuşturucu ticareti

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İngiltere'de dondurulmuş etler içinde uyuşturucu ticareti

Hollanda'dan İngiltere'nin Essex bölgesindeki Harwich Limanı'na gelen bir tırda, dondurulmuş et paketlerinin içine saklanmış 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İngiltere Ulusal Suç Ajansından yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili tırın Hollandalı sürücüsü Robert Tromp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Sürücü Tromp'un, kokain, eroin gibi sağlığa zararlı "A sınıfı" uyuşturucu madde kaçakçılığıyla suçlandığı belirtildi. 
Ulusal Suç Ajansı yetkisi JacqueBeer, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. 

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