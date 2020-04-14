İngiltere'de bir Kıbrıslı Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını İngiltere'de adeta yıkıma neden olurken, Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türkleri'nde aramızdan ayrılmasına sebep olmayta devam ediyor.
Uzun yıllardır Londra'da yaşayan ve CTP üyesi İsmail Özbarış yakalandığı koronavirüs hastalığına yenilerek bugün hayatını kaybetti.
Özbarış DEV-İŞ Genel sekreterliği, Emek-İş başkanlığı görevlerini uzun yıllar sürdürmüştü.
Özbarış'ın vefatı sonrasında İngiltere'de yaşayan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısının 60'a ulaştığı bildirildi.