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İngiltere'de 9 milyon yalnız için bakanlık kuruluyor

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İngiltere'de "yalnızlıktan sorumlu bir bakanlığın kurulduğu" açıklandı. Ülkede 9 milyon kişiyi etkileyen yalnızlığın, günde 15 sigara içmek kadar zararlı olduğu belirtildi.

İngiltere'de 9 milyon yalnız için bakanlık kuruluyor
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Muhafazakar Parti'den milletvekili Tracey Crouch'un Yalnızlık Bakanı olarak atanacağı belirtildi. 

Projenin temellerini 2016'da aşırı sağcı bir kişi tarafından öldürülen İşçi Partisi milletvekili Jo Cox attı. 

İngiltere Başbakanı Theresa May yaptığı açıklamada, "Jo Cox ülkedeki yalnızlığın ne seviyede olduğunu anlamış ve kendini bu durumdan muzdarip olanlara yardım etmeye adamıştı" dedi. 

Yalnızlığın İngiltere'de 9 milyon kişiyi etkilediği düşünülüyor. Geçen yıl yayımlanan bir rapor, yalnızlığın günde 15 sigara içmek kadar zararlı olduğunu ortaya koymuştu. 

Uzmanlar soğuk hava ve yalnızlığın kış aylarında öldürücü olabileceğine dikkat çekiyor.

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