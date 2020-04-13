İngiltere'de 58 Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünyada hızla yayılan ve bugüne kadar yaklaşık 2 milyon kişiyi hasta eden ve 110 bine yakın kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs özelli,kle yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerleri birer birer aramızdan alıyor.
Kıbrıslı Türklerin yoğunlukta yaşadığı ülkelerden olan İngiltere'de bugüne kadar koronavirüs salgını nedeniyle ölen Kıbrıslı Türklerin sayısının 58'e ulaştığı bildirildi.
İŞTE İNGİLTEREDE CORONAYA YENİK DÜŞEN KIBRIS KÖKENLİ İNSANLARIMIZ ŞÖYLE:
1 Ahmet KAMİL
2 Ahmet RAŞİT
3 Arif NİYAZİ 4 Ayşe ALİ
5 Aynur HÜSEYİN
6 Aynur Talat GUSELLA
7 Burhan MUSTAFA.
8 Çetin ÇETİNKAYA
9 Doğan AHMET (KONKURT)
10 Elmaziye KANLI ?
11 Emine AZİZ
12 Enver ARİF
13 Erbay YILMAZ.
14 Ergün OSMAN
15 Ersin Mehmet SOYALAN
16 Ferhat HAKKI
17 Fezile MUSTAFA
18 Güney Osman TARZAN
19 Hanife MEHMET
20 H.Y.Ş.
21 Hasan ALİ
22 Hatice Yusuf VECİ
23 Hilmi MİKSİ
24 Hüseyin AHMET
25 Hüseyin KAVAZ
26 Hüseyin Yusuf ŞUFTA
27 İbrahim MERCAN
28 İbrahim MUHARREM
29 Kamil AHMET
30 Mehmet ABDURRAHMAN
31 Mehmet ERDOĞAN
32 Mustafa AHMET
33 Mustafa ENVER
34 Mustafa İBRAHİM
35 Mustafa MEHMET.
36 Mustafa ŞÜKRÜ
37 Niyazi NUMANOĞLU0
38 Osman MEHMET
39 Özcan AYGIN
40 Özkan HÜSEYİN
41 Rahme Erdoğan TAYİP
42 Rifat Hasan REZVAN
43 Sare TEK
44 Safi LEVENT
45 Salih BALİ
46-Salise Togay DEMİRAĞ
47 Samime BİLGİNER
48 Serdar BALI
49 Sultan ŞEVKET.
50 Suna ARİF
51 Sündüz Yusuf RAMADAN
52 Şakir CEMAL
53 Şengül BESİM
54 Tayfun SALİH
55 Türker ENVER
56 Yaşar CEVAHİR (Usta)
57 Yıldıray FAİK
58 Zülfiye OSMAN.