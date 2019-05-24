 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
2 0
18 0
 
9 0
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
23 0
29 0
65 0
118 0
banner82

İngiltere Başbakanı May istifa tarihini açıkladı

banner27

İngiltere'de Brexit anlaşmasının parlamentoda onaylanması için muhalefete verdiği tavizlerle eleştirilen Başbakan Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı.

banner262
İngiltere Başbakanı May istifa tarihini açıkladı
banner267

 

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin "başbakanlara göreve getirme ve görevden alma" yetkisine sahip "1922 Komitesi"nin toplantısının ardından Başbakan Theresa May istifa tarihini açıkladı.

May istifa açıklamasında, "Ülkenin yararı için süreci (Brexit) yeni bir başbakanın yürütmesi gerektiği açık. Bu nedenle 7 Haziran tarihinde Muhafazakar Parti liderliğinden çekileceğimi duyuruyorum" dedi. 

Başbakan Theresa May'in yerine geçecek ismin belirlenmesi 6 haftalık bir süre alabilecek.

Brexit anlaşmasını dördüncü kez parlamentoya sunmaya hazırlanan May'in muhalefetin desteğini alabilmek için verdiği tavizler kendi partisinde isyana yol açtı.

Başbakan Theresa May'in ikinci referandum olasılığını ve Avrupa Birliği ile yakın ticaret düzenlemelerini gündemde tutması kabineden istifaları da beraberinde getirdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.