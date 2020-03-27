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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın corona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Johnson, görevine karantinada devam edeceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı

  

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Johnson, Twitter hesabından yayımladığı video mesajında, son 24 saatte hafif belirtiler göstermeye başladığını, bunun üzerine yapılan Covid-19 tesitinin pozitif çıktığını söyledi. 

Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetti.

İngiltere'de önceki gün de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Covid-19 bulaştığı tespit edilmişti. 

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