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İngilizler, virüse meydan okuyor

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Londra metrosunda korona virüse davet çıkartan görüntüler

İngilizler, virüse meydan okuyor

İngiltere'de corona virüs salgını yayılmaya devam ederken dünyanın en

kalabalık ulaşım sistemlerinden biri olan Londra metrosundan korkutan görüntüler geliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vagonların aşırı dolu olduğu ve yasağa aldırış etmeyen vatandaşların, metrolarda dip dibe yolculuk ettiği görüldü.

Ülkede şu anda tespit edilen corona virüsü vakası 6 bin 795'in üzerine çıktı. Corona salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 338’i buldu.

Ülkede yapılan seyahat etmeyin çağrısına rağmen Londra metrosunda virüse davet çıkaran görüntüler paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde metro vagonlarının aşırı dolu olduğu görülüyor.

Londra metrosu seyahatleri azaltmak için 40'tan fazla durağı kapatacağını ve sefer sayılarını duyurmuştu. Bu kararın diğer hatlarda ve duraklarda yoğunluğa sebep olduğu görülüyor.

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