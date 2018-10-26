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İngiliz demokrasisinin en eski belgesi "Magna Carta"yı çalmaya çalıştılar

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'Büyük Ferman' anlamına gelen İngiliz demokrasisinin en eski belgesi "Magna Carta"yı çalmak isteyen kişi gözaltına alındı.

İngiliz demokrasisinin en eski belgesi "Magna Carta"yı çalmaya çalıştılar
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İngiliz demokrasisinin en eski belgesi "Magna Carta"yı çalmaya çalışan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Magna Carta'nın mevcut 4 kopyasından birini Salisbury'de sergilendiği kiliseden çalma girişiminde bulunan bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, 45 yaşındaki adı açıklanmayan kişinin, belgenin tutulduğu cam mahfazayı çekiçle kırdığı belirtildi.

Sergi alanındaki alarmın çalışmaya başlamasıyla ortaya çıkan olayda tarihi belgeye zarar gelmediği ifade edildi.

Hırsız Magna Carta bildirgesinin bulunduğu cam bölmeyi kırmaya çalıştı.

Hırsız Magna Carta bildirgesinin bulunduğu cam bölmeyi kırmaya çalıştı.

Magna Carta'nın 4 nüshasından birine ev sahipliği yapan Salisbury'deki Wiltshire Katedrali de belgenin sergilenmesine bir süre ara verileceğini duyurdu.

"Büyük Ferman" anlamına gelen Magna Carta, demokratik hukuk sisteminin temel belgeleri arasında gösteriliyor. Belge, toprak kullanımı ve vergiler konusunda kilise ile baronların tepkisini çeken İngiltere Kralı John'un yetkilerini sınırlandırmıştı.

Kralın, istekleri kabul ettiğini göstermek için 1215 yılında mührünü vurduğu Magna Carta, 63 maddeden oluşuyor.

Tarihi belgenin 2 nüshası British Library'de, bir nüshası ise Lincoln Katedrali'nde muhafaza ediliyor.

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