 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
32 0
70 0
 
Kayalp, İngiltere’de rinkleri sallıyor
Kayalp, İngiltere’de rinkleri sallıyor
25 0
19 0
Vücut geliştirme, gövde gösterisi yaptı
Vücut geliştirme, gövde gösterisi yaptı
79 0
Deniz Fahri: Sonu güzel biten bir yarış oldu
Deniz Fahri: Sonu güzel biten bir yarış oldu
18 0
İlkokullarası hentbol birinciliğinde şampiyonlar belirlendi
İlkokullarası hentbol birinciliğinde şampiyonlar belirlendi
24 0
banner82

İngiliz basınından, Başbakan May istifa edecek iddiası

banner27

İngiliz basını İngiltere Başbakanı May'in istifa etmesinin beklendiğini yazdı. Bulvar gazeteleri 'arka koltuktaki gözyaşları' manşetleriyle çıktı.

banner262
İngiliz basınından, Başbakan May istifa edecek iddiası
banner267

 

 

İngiliz basınında yer alan iddialara göre, İngiltere Başbakanı Theresa May'in cuma günü istifa etmesi bekleniyor. 

Arka koltuktaki gözyaşları (Kabineye duygusal veda)

Arka koltuktaki gözyaşları (Kabineye duygusal veda)

Bütün gazetelerin manşetinde bu sabah Theresa May'in son kabine toplantısı sonrası makam aracının arka koltuğunda gözyaşları içinde otururken çekilmiş fotoğrafları yer aldı. 

The Times gazetesi May'in cuma günü istifa edeceğini, ancak istifa restine karşılık karşı taraftan hiçbir şey alamadığını da yazdı. 

Bulvar gazetelerinde May'in Brexit kumarını başarısız yöneten başbakan olarak tarihe geçtiğini ve 'Demir Lady' umuduyla geldiğini ancak duygu dolu gözyaşlarıyla veda ettiğini yazdı. 

The Times gazetesi May'in cuma günü istifa edeceğini yazdı.

The Times gazetesi May'in cuma günü istifa edeceğini yazdı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.