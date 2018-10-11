IMF'den ticaret ve kur savaşı uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ülkelere ticaret veya kur savaşlarına girmemeleri uyarısında bulundu ve bu savaşların küresel ekonomik büyümenin yanı sıra 'masum' ülkeleri de tehlikeye attığını belirtti.

IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantısının açılışında konuşan Lagarde, ülkelere ticaret anlaşmazlıklarında 'gerilimi azaltmaları' çağrısında bulundu ve küresel ticaret kurallarına riayet etmemek yerine tadil etmelerini istedi.

Lagarde, "Umuyorum ki ne ticaret savaşı ne de kur savaşı gibi yolu tercih etmeyeceğiz. İkisi de paydaşların çıkarına değildir" dedi.

Reuters'ın aktardığı habere göre Lagarde, kur ya da ticaret savaşları sonucu aralarında Çin'in tedarik zincirinde bulunan ülkeler dahil 'pek çok masum izleyiciye' de zarar gelebileceğini belirtti.