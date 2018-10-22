İlk kez görüntülendi

'Başsız tavuk canavarı' lakaplı derin deniz canlısı Doğu Antarktika'daki Güney Okyanusu'nda ilk kez görüntülendi.

Deniz hıyarlarının ‘olağan dışı’ bir türü olarak tanımlanan Enypniastes eximia, Avustralyalı araştırmacılar tarafından yeni sualtı ekipmanı kullanılarak görüntülendi.

The Guardian’da yer alan habere göre, ‘Başsız tavuk canavarı’ daha önce sadece Meksika Körfezi’nde 2.500 metre derinlikte filme alınmıştı. 11 cm ile 25 cm arasında değişen büyüklükteki bu canlı, yeni besleme yerlerine taşınmasına ve yırtıcılardan kaçabilmesine olanak sağlayan yüzme yapısına ve dokunaçlara sahip.

Avustralya Antarktik Bölümü’nün program lideri Dr Dirk Welsford, “Kameralardan gelen bazı görüntüler nefes kesici, bunlar dünyanın bu bölgesinde hiç görmediğimiz türler” ifadelerini kullandı.

‘Başsız tavuk canavarı’, Antarktika Deniz Yaşamı Kaynaklarının Korunması Komisyonu’nun (CCAMLR) uzun hat balıkçılığı için geliştirilen bir kamera sistemini kullanması sonucunda görüntülendi.

Uzun erimli balıkçılık faaliyetleri için tasarlanan bu sistemin oldukça dayanıklı olduğu biliniyor.