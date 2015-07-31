İlk eğit-donat birliğine bir şok daha!

ABD ve Türkiye tarafından ortaklaşa hazırlanan eğit-donat programına katılan Suriyeli muhaliflerden 54ü, temmuz ayı başında programı tamamladıktan sonra 13 Temmuzda Suriye içlerine geçmeye başlamıştı. Çoğunluğu Türkmen olan söz...

ABD ve Türkiye tarafından ortaklaşa hazırlanan eğit-donat programına katılan Suriyeli muhaliflerden 54ü, temmuz ayı başında programı tamamladıktan sonra 13 Temmuzda Suriye içlerine geçmeye başlamıştı.



Çoğunluğu Türkmen olan söz konusu ilk grup, Suriyenin kuzeyindeki Halep vilayetinde Azez ilçesine bağlı Malikiye beldesinde konuşlanmıştı. Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı ve IŞİDin elindeki Soran beldesinin yakınında güvenli bir bölge olduğu için birliğin yerleşmesi için burası uygun görülmüştü.



Geçen gün, birliğin Türkmen komutanı Albay Nedim Hasan ve yardımcısı ile emirlerindeki 18 savaşçı, Nusra Cephesi güçlerince rehin alınmıştı.



Birliğin serbest bırakılması için Nusra Cephesinin ikna edilmeye çalışıldığı, Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) müzakereler için devrede olduğu ifade edilmişti.



Güvenilir yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, birlik ve Nusra Cephesi arasında çıkan çatışma sonucu, birlikten 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı ve 8 kişi daha Nusra Cephesi tarafından alıkonuldu.



Koalisyon güçlerine ait insansız hava araçlarının da Nusra Cephesine ait karargahlara saldırı düzenlediği ve yaralananlar olduğu bildirildi.



ABDNİN NUSRAYA SALDIRILARI ARTTI



Nusra Cephesi, El Kaide terör örgütü ile olan bağı sebebiyle ABDnin terör örgütleri listesinde bulunuyor.



ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Eylül 2014ten bu yana Halep ve İdlibteki Nusra Cephesine ait karargahlara aralıklarla saldırı düzenliyor. Son olarak dün koalisyon güçleri, İdlibin kuzeyinde yer alan Akrabat köyü ile Darkuş kasabasında Nusra Cephesine ait merkezleri vurmuştu.



EĞİT-DONAT PROGRAMI NEDİR?



Eğit-donat programı, Suriyeli muhaliflerin temel askeri yeteneklerini ve organizasyon kabiliyetlerini artırarak, kendilerini ve ellerindeki bölgeleri daha iyi koruyabilmelerini, terör örgütü IŞİDin zayıflatılmasını ve nihayetinde yenilgiye uğratılmasını hedefliyor. Türkiye, programın hedeflerinden birinin de muhaliflerin Esad rejimine karşı koyulması olduğunu vurgulamıştı.



Programın Türkiye ayağıyla ilgili mutabakat, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve ABDnin Ankara Büyükelçisi John Bass tarafından 19 Şubatta Ankarada imzalanmıştı.



