İklim önergesi reddedildi, parlamentoyu su bastı

İtalya’nın Venedik kentinde iklim değişikliği ile ilgili tasarının reddedilmesinden dakikalar sonra parlamentoyu su bastı.

İtalya’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan Venedik’te hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, doğal afetin yaşandığı kentte "acil durum" ilan etti.

Öte yandan, kentteki Veneto Bölge Parlamentosu da sağanak yağıştan nasibini aldı.

Parlamentoda önceki gün iklim değişikliği ile ilgili önergeler ele alındı. Sözkonusu önergeler, "İtalya’nın Kardeşleri" ve "Haydi" partilerinin oylarıyla reddedildi.

Oylamadan dakikalar sonra parlamentoyu su bastı. Parlamentonun sular altında kalmasıyla ilgili görüntüleri parlamento üyesi Andrea Zanoni sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğraflarda salonun zemininin tamamen suyla dolduğu ve sandalye ve koltukların su içinde kaldığı görüldü. Su baskını nedeniyle görüşmeler başka bir odaya alındı.

Bu arada kentte belirli noktalarda yapılan son ölçümlerde su seviyesi 70 santimetreye kadar geriledi.

Venedik ve içinde yer aldığı Veneto Bölgesi'nde alarm seviyesinin yarın da "kırmızı" olacağı belirtilirken, Venedik ve Pellestrina'da eğitim ve öğretime yarın da ara verildiği kaydedildi.

Kentte önceki gece yoğun yağışların da etkisiyle su seviyesi, 1966'dan bu yana en yüksek ikinci seviyeye ulaşmıştı.