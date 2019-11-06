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İklim değişikliği İtalya'da zorunlu ders olacak

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İtalya, gelecek yıldan itibaren iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma derslerini okullarda zorunlu ders olarak müfredata alan ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

İklim değişikliği İtalya'da zorunlu ders olacak
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İtalya, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibarıyla iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma derslerini okullarda zorunlu ders olarak müfredata alan ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

Söz konusu açıklama hükümetin çevre politikalarını en çok destekleyen ismi olan İtalya Eğitim Bakanı Lorenzo Fioramonti'den geldi. Fioramonti pazartesi günü yaptığı açıklamada gelecek eylül ayından başlamak üzere yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla tüm devlet okullarında yılda 33 saatin, yani neredeyse haftada bir ders saatinin iklim değişikliği ile ilgili konulara ayrılacağını kaydetti.

Fioramonti; coğrafya, matematik ve fizik gibi pek çok geleneksel dersin de sürdürülebilir kalkınma perspektifinden ele alınacağını vurguladı.

Bakan "İtalyan eğitim sistemini, çevre ve toplumu okulda öğrendiğimiz her şeyin merkezi haline getiren ilk eğitim sistemi yapmak istiyorum" diye konuştu.

BAKAN ÖĞRENCİLERE OKULU ASMA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Eğitim Bakanı Lorenzo Fioramonti daha önce Güney Afrika'daki Pretoria Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olarak görev yapmıştı. Bakan Fioramonti'nin gayrı safi yurtiçi hasılanın ülkelerin ekonomik başarısı konusunda temel ölçüt olarak alınmaması gerektiğini savunan birçok kitabı bulunuyor.

42 yaşındaki bakan, iki ay önce popülist 5 Yıldız Hareketi ve merkez sol Demokratik Parti'den (PD) oluşan koalisyon hükümeti bünyesinde göreve başlamasından bu yana muhalefetin eleştiri oklarına hedef oluyor. Fioramonti geçen eylül ayında öğrencileri okulu asıp iklim protestolarına katılmaları için desteklediği gerekçesiyle muhalefetin ağır eleştirilerine maruz kalmıştı.

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