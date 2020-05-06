banner411
banner69
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
119 0
Hıdırellez ve Gelenekleri
Hıdırellez ve Gelenekleri
79 0
 
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
176 0
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
27 0
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
55 0
Northernland grup testleri tamamladı
Northernland grup testleri tamamladı
46 0
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
22 0
banner440

İkinci dalga daha ölümcül olacak

banner27

İngiliz araştırmacılar, İtalya'nın virüs kapsamında 'yeni normale geçiş' adımlarına ikinci dalga uyarısında bulundu

İkinci dalga daha ölümcül olacak

Araştırmaya göre nüfusun beşte biri normal hayata geri döndüğünde 5 bin, yüzde 40’ı geri döndüğünde ise 23 binden fazla ek ölümün gerçekleşebileceği belirtildi.

 

Corona virüsün en çok can aldığı ikinci Avrupa ülkesi İtalya'nın attığı normalleşme adımlarının; virüste ikinci dalga yaratabileceği iddia ediliyor.  

Imperial College London'dan yer alan bir rapora göre, İtalya normalleşme yönünde attığı adımlar nedeniyle ikinci bir corona virüs dalgası ile karşılacak. 

İngiliz araştırmacılar İtalya'da yeni tip corona virüsün nasıl yayıldığını ve ölüm oranlarını matematiksel olarak modelledi.

Çalışmada, nüfusun beşte biri normal hayata geri döndüğünde 5 bin yüzde 40’ı geri döndüğünde ise 23 binden fazla ek ölümün gerçekleşebileceği belirtildi.

İTALYA'DA KABUS 2 AY ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Virüs sürecinde Başbakan Giuseppe Conte'nin ikinci aşama olarak değerlendirdiği döneme İtalya'da yaklaşık 2 ay sonra geçildi.

İTALYA'DA 56 GÜNDE NELER YAŞANDI?

Normalleşme sürecinin başlatıldığı İtalya'da yetkililer, salgında ikinci dalgaya karşı uyarılarını sürdürüyor. İtalyan hükümeti ise işsizlere ve işletmelere yönelik yeni bir yardım paketi hazırlığında.

Ülkede son bilgilere göre 213 bin 13 vaka bulunurken hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 29 bin 315 kişi olarak belirtiliyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.