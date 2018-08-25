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İki ülkeyi bağlayan 180 metrelik uyuşturucu tüneli

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ABD'de, eski bir fast food şubesinin bodrum katından, Meksika'daki bir evin yatak odasına çıkan gizli bir tünel bulundu

İki ülkeyi bağlayan 180 metrelik uyuşturucu tüneli
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ABD'nin Arizona eyaletinde, eski bir fast food şubesinin bodrum katından, Meksika'daki bir evin yatak odasına çıkan ve uyuşturucu kaçırmak için kullanılan 180 metrelik gizli bir tünel bulundu.

İngiliz Telegraph Gazetesi'nin haberine göre, San Luis Rio Colorado'da açığa çıkarılan 6,7 metre derinlikteki tünelin, tavan yüksekliğinin 1,5 metre, genişliğinin de 90 santimetre olduğu belirtiliyor.

Binanın sahibi gözaltına alındı.
BİR MİLYON DOLARLIK UYUŞTURUCU

Tünelin varlığı, geçen hafta Ivan Lopez adlı bir kişinin arabasında bir milyon dolarlık uyuşturucu bulunmasıyla ortaya çıktı.

Araçta, 118 kilo metamfetamin, 6 kilo kokain, 3 kilo fentanil ve 19 kilo eroin bulundu.

Lopez'in evini arayan polis memurları, yatağın altında başlayan tünelin sınırın karşı tarafındaki eski tavuk lokantasının mutfağına çıktığını gördü.
Uyuşturucuların, sınırdan iplerle çekilerek taşındığı tahmin ediliyor.
İki yıl önce de San Diego'da yaklaşık 800 metrelik bir tünel bulunmuştu.

Amerikalı yetkililer, şimdiye kadar açığa çıkarılanların en büyüğü dedikleri bu tünelden "görülmedik miktarlarda" kokain ve esrar taşındığını açıklamışlardı.

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