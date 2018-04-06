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İki Filistinli daha öldürüldü!

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İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişi öldürüldü, 40 kişi yaralandı.

İki Filistinli daha öldürüldü!
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İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında  barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda göstericinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Han  Yunus'un doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Usame Hamis Kadih  (38) adlı Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerlerinin ateşiyle 5'i ağır 40  Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi. Daha sonra bir kişinin daha öldürüldüğü açıklandı.

Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana öldürülen Filistinli sayısının 24'e  yükseldiği ifade edildi. Bir haftadır süren gösterilerde bin 500'den fazla  Filistinli de yaralandı.

Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma  başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in  tehditlerine rağmen bugün de devam ediyor.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma  gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl  eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri  dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını"  talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları  barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin  altı hafta boyunca devam edecek olmasının bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel  Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamış olması.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan  İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun  üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve  gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi  öldürdü çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki  çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin  simgesi olarak görülüyor. 

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