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İki dünya savaşı gören kadın, koronavirüsü de yendi

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İki dünya savaşı gören kadın, koronavirüsü de yendi

Belçika’da yaşayan 103 yaşındaki Octavie De Truck, yaklaşık iki hafta önce yakalandığı koronavirüs enfeksiyonunu yenerek sağlığına kavuştu.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre; Yakınlarına göre, 100 yıllık yaşamı boyunca iki büyük savaş ve iki salgın gören De Truck’ı koronavirüs de, yenemedi. Birinci Dünya Savaşı sırasında doğan De Truck, İkinci Dünya Savaşı’ndan sağ çıkmayı başardı.

Octavie De Truck, yüzyıl içinde yaşanan İspanyol ve Meksika gribi salgınlarını da sağlıklı biçimde atlattı.

Bir süre önce evde düşme sonucu dizinden ameliyat olan ve ortopedik rehabilitasyon için hastaneye başvuran Belçikalı kadın, Kraliçe Elizabeth Enstitüsü’nde (KEI) tedaviye alındı. Nisan ayı başında solunum sıkıntısı yaşayan De Truck’ın yapılan testlerinde, koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Özel bakım bölümünde koronavirüs tedavisine alınan Belçikalı kadın, sık sık etrafında dolaşan “penguen ya da astronata benzettiği” sağlık çalışanlarını tuhaf bulduğunu dile getirse de, onların çabaları sonucunda kısa sürede toparlandı.

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