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İki beden tek vücutta gelişti

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Özbekistan'da çift başlı bir bebek dünyaya geldiği öne sürüldü. Yerel medyaya konuşan Dr. Rakhmonov, bebek için "İki beden tek bir vücutta gelişmiş" ifadelerini kullandı.

İki beden tek vücutta gelişti

Özbekistan’ın Semerkand şehrinde tıp literatüründe eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Dr. Dilshod Rakhmonov, çift başlı bir bebeğin dünyaya geldiğini duyurdu.

Bebeğin cinsiyeti açıklanmasa da yerel medya erkek olduğunu öne sürdü.

Yerel medyaya açıklamalarda bulunan Dr. Rakhmonov, “Tıbbı dili kullanmam gerekirse bunlar siyam ikizi” dedi. Ancak Dr. Rakhmonov’un takip eden açıklamalarında tek bir bebekten bahsetmesi kafaları karıştırdı.

Sağlık ekibi bebeğin filmlerini inceliyor.

Daily Star’ın haberine göre Dr. Rakhmonov, “An itibarıyla bebek yoğun bakım merkezimizde gözetim altında. Bebeğin iç organları çift sayıda. Yalnızca genital organı tek. Yenidoğanın iki kafası var” dedi.

50 YAŞINA KADAR YAŞAYABİLİR

Ailenin doğumdan önce bu durumdan haberi olduğunu belirten Dr. Rakhmonov, “220 binde bir görülebilen nadir bir vaka. 30-50 yaşına kadar yaşaması mümkün. Bizim vakamız biraz daha karışık. İki beden tek bir vücut içinde gelişmiş. Bu nedenle detaylı kontroller yapmamız gerekiyor” dedi.

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