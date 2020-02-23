İdamdan kaçıp aşklarını ilan ettiler

Suudi Arabistan'dan kaçarak Londra'ya yerleşen iki genç kadın, ülkelerinde ölüm cezasından korktukları için aşklarını ilan edemediklerini söyledi. Çift, bir televizyon programına çıkarak nasıl tanıştıklarını ve yaşadıklarını anlattı

Ölüm cezasından korktukları için Suudi Arabistan'dan kaçan eşcinsel çift, birbirlerine olan aşklarını televizyonda ilan etti.

Şu anda İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan iki genç kadın, ülkeleri Suudi Arabistan'da ilişkilerini gizli tutmak zorunda kalmıştı.

Çünkü Suudi Arabistan'daki şeriat yasasına göre, aynı cinsiyetten iki kişinin romantik ilişkisi ölümle cezalandırılabilir

Bulunmaktan korktukları için gerçek isimlerini açıklamayan çift, şimdi birbirlerini sevmekte özgür olduklarını ve çok mutlu olduklarını söylüyor.

DW adlı kanalda Arapça olarak yayınlanan Jaafar Talk adlı televizyon şovunun, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bölümüne konuk olan çift samimi bir röportaj verdi.

DW adlı kanalda Arapça olarak yayınlanan Jaafar Talk adlı televizyon şovunun, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bölümüne konuk olan çift samimi bir röportaj verdi.

Cinsel eğilimlerini ergenlik yıllarında fark ettiklerini samimi bir dille anlatan çift, Nanz'ın ailesi şüphelenmeye başlayana dek ilişkilerini gizli tutmayı başarabilmiş.

Çift, Ağustos 2018'de Suudi Arabistan'da kadınlar için seyahat kısıtlamaları kaldırılıp, İngiltere'den sığınma hakkı verildiğinde ülkelerinden ayrıldığını anlattı.