Huzurevinden kaçıp heavy metal konserine gittiler

Almanya'da bir huzurevinde yaşayan iki erkek bulundukları tesisten kaçtı. Yetkililer kaçakları heavy metal festivalinde buldu.

Almanya'nın Dithmarscher bölgesinde bir huzurevinde kalan iki kişi beklenmedik bir olaya imza attı. İki yaşlı adam huzurevinden kaçtı. Adı açıklanmayan kişilerin yokluğu akşam yapılan sayımda farkedildi.

İki kaçağı bulmak için polise haber verildi. Polisin yaptığı aramalar sonucu iki yaşlı adamın yaklaşık 50 kilometre ötedeki bir festivalde olduğu tespit edildi. Yetkililer iki yaşlı adamı heavy metal konserinde gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirtti. Wacken'de yapılan heavy metal festivali dünyanın en büyüklerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Polis ikilinin ilk başta dört günlük festivalden ayrılmak istemediklerini ancak daha sonra huzurevine dönmeye ikna olduklarını söyledi. Polis huzurevinden kaçan iki kişinin festivale nasıl girdiklerinin veya biletlerinin olup olmadığını bilmediklerini açıkladı.