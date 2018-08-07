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Huzur Evinden kaçıp heavy metal konserine gittiler

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Eğlenmemek için sürekli bahanesi olanlar bu haberi iyi okusun. Almanya’da iki yaşlı metal sevdalısı kafayı kırıp huzurevinden kaçıyor ve metal festivaline gidiyor. Bu amcalar bile bu çılgınlığı yaparken “eğlenmek için fazla yaşlıyız” diye düşünmüyorsa siz de bundan sonra bahane üretirken bir kez daha düşünün.

Huzur Evinden kaçıp heavy metal konserine gittiler
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Almanya’da 2 huzurevi sakini firar edince polisler ikiliyi bulmak için harekete geçti ve bir heavy metal festivalinde izlerine ulaştı

Polis, sabaha karşı saat 03:00’te festival alanında bulunan çiftin dağılmış vaziyette olduğunu belirtti

“Festivalden bir hayli keyif aldıkları açıktı” diye ekleyen polis sözcüsü, firarilerin isimlerini açıklamadı

Huzurevinde akşam yapılan sayım sırasında ikilinin kaçtığı fark edildi

Wacken, Almanya’nın kuzeyinde bulunan 1800 nüfuslu bir köy. 30 yıla yakın bir süredir düzenli olarak yapılan Wacken Açık Hava Festivali dünyanın en büyüğü olarak biliniyor

Festivalin bu yılki konukları arasında Judas Priest, In Flames, Hatebreed, Danzig gibi önemli müzik grupları yer aldı

İki arkadaşın festivale nasıl girdikleri, biletleri olup olmadığı hakkında ise bilgi verilmedi

Biz de bu vesileyle, kaç yaşında olursa olsun içindeki asi ruhu yaşatmaya devam eden metalhead’lere hürmetlerimizi iletiyoruz

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