Huysuz Kedi sahibine 710 bin dolar kazandırdı

Sosyal medya fenomeni kedi 'Huysuz Kedi' (Grumpy Cat) sayesinde sahibi 710 bin dolarlık tazminat kazandı.

Sosyal medyanın fenomen kedisi 'Huysuz Kedi' (Grumpy Cat) bu sefer adli bir haber ile gündemde.

Her daim somurtuk yüz ifadesi sayesinde 'Huysuz Kedi' lakabıyla internet fenomeni olan kedi, fotoğrafının internete yüklendiği Eylül 2012'den beri sahibine yılda yaklaşık 50 milyon dolar kazandırdı.

Ancak bu sefer bu kedinin sahibi açtığı tazminat davası ile hatırı sayılır bir gelirin sahibi oldu. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki federal bir mahkeme kediyi izinsiz kullanan kahve şirketinin 710 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 650 bin TL) tazminat ödemesine karar verdi.

İki taraf arasında geçtiğimiz dönemde yapılan anlaşmaya göre, şirketin şişelenmiş buzlu kahveleri 'Grumpiccionos' adı ve 'Huysuz Kedi' amblemiyle piyasaya sürülmüştü.

Ancak şirketin bu anlaşmanın dışında kalan ürünlerde de bu logoyu kullanması konunun mahkemeye taşınmasına neden oldu.

Gerçek adı 'Tartar Sos' olan dişi kedi, Bundsen'in erkek kardeşinin 2012'de Reddit'te asık suratını paylaştığı andan itibaren sosyal medya fenomeni haline gelmesine neden oldu.

Kitap ve filmlere konu olan ve televizyona çıkan 'Huysuz Kedi' ile daha önce de başka pek çok karlı ticari anlaşma da yapıldı.