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Hollanda’da öldüren deney

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Tüm dünyada ve Türkiye'de ölümlere sebep olduğu tartışmaları devam eden cinsel gücü artırıcı ilaçla ilgili bir skandala imza atıldı.

Hollanda’da öldüren deney
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 İlacın yetişkinlerde etkileri tartışılırken, Hollandalı bilim insanları bu ilacı hamile kadınlara verdikleri bir deney yaptılar. Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından ülke çapındaki 10 hastaneyle birlikte yürütülen bu çalışma, bebek ölümleri sebebiyle durduruldu. Çalışmada hamile kadınlara verilen cinsel gücü artıran ilacın, 11 yeni doğan bebeğin ölümüne sebep olduğu söyleniyor.

 

Hollanda’da öldüren deney: Hamile kadınlara cinsel gücü artıran ilaç verildi

Hollanda’da gerçekleştirilen bir deneyde, bebekleri karnında yeteri kadar büyüyemeyen hamile kadınlara cinsel gücü artıran ilaç verildi. Deney, verilen cinsel gücü artıran ilacın 11 yeni doğan bebeğin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle durduruldu. Araştırmaya katılan diğer hamile kadınların ise endişeli bekleyişi devam ediyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre deney, Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından ülke çapındaki 10 hastaneyle birlikte yürütülüyordu. Merkez, araştırmanın, bebek ölümleri ve ayrıca prematür doğan bebeklerde akciğer rahatsızlığı görülmesi ardından durdurulduğunu açıkladı.

Cinsel gücü artıran bu ilaç, ağırlıklı olarak erkekler tarafından ereksiyon problemine karşı kullanılıyor. Ancak doktorlar, ilacın içeriğindeki kan dolaşımını artıran maddelerin plasentaya daha iyi kan akışının sağlanmasına yardımcı olabileceğini ve böylece anne karnındaki çocukların büyümesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

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11 BEBEK YÜKSEK KAN BASINCI NEDENİYLE ÖLDÜ

2015 yılında başlayan araştırma kapsamında bugüne kadar 93 kadına hamilelikleri sırasında cinsel gücü artıran ilaç verildi.

Kadınlardan 19’u bebeklerini kaybetti. Bu bebeklerin 11’ininse, akciğerlerdeki yüksek kan basıncı nedeniyle yaşamını yitirdi. Buna, ilacın neden olmuş olabileceği belirtiliyor.

 

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