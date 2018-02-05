banner107
45 0
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
213 0
Yeşilova alımını aldı
Yeşilova alımını aldı
60 0
34 0
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
38 0
" Gökhan Emreciksin ligimize heyecan getirecek’’
195 0
34 0
136 0
banner82
banner147

Hollanda Türkiye'deki büyükelçisini resmen geri çekti

banner27

Hollanda, yaklaşık bir yıldır Türkiye'ye girişine izin verilmeyen Ankara Büyükelçisi Kees van Rij'i resmen geri çektiğini açıkladı.

Hollanda Türkiye'deki büyükelçisini resmen geri çekti
banner137

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye girişine izin verilmeyen Ankara Büyükelçisi Kees van Rij'in resmen çekildiği belirtildi. 

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’ya büyükelçi atamasının da kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Bakanlık, Türkiye ile krizin çözülmesi için yürütülen görüşmenin de dondurulduğunu duyurdu. 

Hollanda, 16 Nisan referandumu öncesi Türk siyasetçilerin Hollanda’ya ziyaretlerine izin vermemiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ülkeden çıkarılması iki ülke arasında krize yol açmıştı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.