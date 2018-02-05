Hollanda Türkiye'deki büyükelçisini resmen geri çekti

Hollanda, yaklaşık bir yıldır Türkiye'ye girişine izin verilmeyen Ankara Büyükelçisi Kees van Rij'i resmen geri çektiğini açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye girişine izin verilmeyen Ankara Büyükelçisi Kees van Rij'in resmen çekildiği belirtildi.



Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’ya büyükelçi atamasının da kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Bakanlık, Türkiye ile krizin çözülmesi için yürütülen görüşmenin de dondurulduğunu duyurdu.



Hollanda, 16 Nisan referandumu öncesi Türk siyasetçilerin Hollanda’ya ziyaretlerine izin vermemiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ülkeden çıkarılması iki ülke arasında krize yol açmıştı.