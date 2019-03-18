Hollanda saldırısının şüphelisi 37 yaşında bir Türk

Hollanda'nın Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda silahlı saldırı düzenlendi. Tramvayda meydana gelen saldırıda bir kişinin öldüğü altı kişinin ise yaralandığı belirtiliyor

HOLLANDA POLİSİ: TERÖR SALDIRISI OLABİLİR

Hollanda polisi olayın terör saldırısı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Saldırgan kırmızı bir arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis saldırganın saklandığı değerlendirilen bir binayı abluka altına aldı.

Hollanda terörle mücadele polisi kentte birden fazla yerde silah seslerinin yükseldiğini belirtti.

Ülke basınında çıkan haberlerde, saldırı sırasında olay yerinde bulunan bir kişinin "saldırganın büyük bir silahla etrafa ateş açtığını" iddia ettiği aktarıldı.

Kentte akşam 18.00'e kadar terör alarmı en yüksek seviye olan beşe yükseltildi. Polis ayrıca okullara giriş ve çıkışları durdurun talimatı verdi. Hollanda Başbakan Mark Rutte ise silahlı saldırı haberinin ardından kabinesini olağanüstü topladı.

ZANLI BİR TÜRK!

Hollanda Polisi saldırıyla ilgili 37 yaşındaki Türk kökenli Gökmen Tanış’ın arandığını duyurdu.