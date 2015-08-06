Hollanda ordusunda skandal!

Hollanda ordusunda yaşanan skandal, ordu içi elektronik yazışmalardan bazılarının RTL Nieuws TV kanalına sızmasıyla ortaya çıktı. Yazışmalara göre, gerçek mermilerin yurt dışı görevlerinde bulunan Hollanda...

Hollanda ordusunda yaşanan skandal, ordu içi elektronik yazışmalardan bazılarının RTL Nieuws TV kanalına sızmasıyla ortaya çıktı.



Yazışmalara göre, gerçek mermilerin yurt dışı görevlerinde bulunan Hollanda birliklerinde kullanılması nedeniyle yurt içindeki birliklerde mermi sıkıntısı baş gösterdi. Bunun üzerine askerlere bang bang diye patlama sesleri çıkartarak tatbikat yapma emri verildi. Hollanda Asker Sendikası VNMnin başkanı Jean Debie tatbikatlarda yaşananlar nedeniyle askerin moralinin oldukça bozuk olduğunu duyurdu.



HOLLANDA, (DHA)