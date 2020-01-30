Hızla Yayılan Kabus: Lassa Ateşi

Dünya Çin’in Wuhan kentinde başlayan corona virüs şokunu yaşarken Nijerya’da yeni bir salgın başladı.

2020; salgın hastalıklar, depremler ve savaş ihtimali ile geldi. Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünyayı tehdit ederken dünya yeni bir salgın hastalıkla karşı karşıya. Nijerya’da başlayan yeni bir salgınla henüz bir ayda 40’tan fazla kişi hayatını kaybetti. Peki Nijerya’da başlayan yeni salgın; lassa ateşi nedir, belirtileri nelerdir?

Özellikle Afrika ülkelerinde ekonomik ve sosyal sebeplerden ötürü her yıl binlerce kişi salgın hastalıklarda hayatını kaybediyor

Kıtada yetersiz beslenme ve hijyen koşulları, su kaynakları gibi nedenlerle salgın hastalıklar oldukça hızlı bir şekilde yayılım gösterebiliyor

Çin’de corona salgınının ardından bu kez de Nijerya’da başlayan lassa ateşi daha şimdiden onlarca kişinin ölümüne neden oldu. Akut viral bir hastalık olan Lassa ateşi, ilk olarak Nijerya’nın Lassa bölgesinde görüldü



Nijerya hükümeti, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgını nedeniyle ülkede “acil durum” ilan etti. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi’nden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede salgının her gün artması nedeniyle “acil durum ilan edildiği” ve salgınla mücadelede yeni çalışmalara başlandığı belirtildi.

Açıklamada, ocak ayı başından beri ülkenin 19 eyaletinde 258 vaka tespit edildiği ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Etken Arenaviridae ailesine mensup, tek iplikli bir RNA virüsü olan Lassa ateşi, Ebola virüsü ile aynı aileden. Lassa ateşi belirtileri arasında; hafif ateş, halsizlik ve baş ağrısı bulunuyor



Lassa ateşinin belirtileri virüsle temastan 1-3 hafta sonra ortaya çıkıyor. Virüsün bulaştığı hastaların yaklaşık yüzde 80’inde semptomlar hafif ve tanı konulamaz düzeyde seyrediyor. Enfekte kişilerin yüzde 20’sinde semptomlar ciddileşebiliyor.

Semptomlar ciddileştiğinde ise kişide diş etlerinde, gözlerde ve burunda kanama görülebiliyor, solunum güçlüğü yaşanabiliyor

Ayrıca semptomların ciddileştiği kişilerde, tekrarlayan kusmalar, yüzde ödem, göğüs, sırt, karın ağrısı ve şok gelişebiliyor

İlk semptomların ortaya çıkmasından sonra iki hafta içinde çoklu organ yetmezliğine bağlı ölümler görülebiliyor. Hastaneye yatırılan hastaların yaklaşık yüzde 15 -20 si hayatını kaybediyor



Lassa Ateşi’nin en sık komplikasyonu sağırlık olarak biliniyor. Vakaların yaklaşık üçte birinde değişik derecelerde sağırlık yaşanabiliyor. Yaşanan sağırlık ise çoğunlukla kalıcı oluyor.

Hayvan kaynaklı bir hastalık olan lassa ateşi, Mastomys kemirgenlerinde bulunuyor ve onların dışkı ve idrarlarıyla yayılıyor. İnsanlara gıdalar ve solunum yoluyla bulaşabiliyor



Ayrıca lassa virüsü, tekrar tekrar kullanılan iğne ve enjektörler gibi kontamine olmuş tıbbi malzemelerle de yayılabilir. Virüs ayrıca insandan insana da bulaşabiliyor.

Lassa ateşinde semptomlar değişiklik gösterebildiği için hastalığın teşhis süreci oldukça zor. Ancak erken teşhiste antiviral ilaç olan Ribavirin’le başarılı sonuçlar alınıyor



Tanı için en sık serolojik testler kullanılıyor. Öte yandan Batı Afrika’daki Sierra Leone ülkesinde 2019 yılının Kasım ayında Hollandalı bir doktor da lassa virüsü ateşi nedeniyle hayatını kaybetmişti.