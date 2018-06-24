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Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı

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Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
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2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in kullandığı çatal bıçak takımı, 12 bin 500 sterline satıldı.

BBC'de yer alan habere göre, Hitler için özel yaptırılan gümüş takım, İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset'te düzenlenen açık artırmayla 12 bin 500 sterline satıldı.

Sherborne's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, iki bıçak, üç kaşık ve üç çataldan oluşan takımın, Hitler'in 50. yaş yıl dönümü için hazırlanmış olduğu; parçaların üzerinde Nazi kartalı logosu, gamalı haç ve Hitler'in baş harflerinin bulunduğu bildirildi.

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