Hint koca gizlice karısının böbreğini sattı

Polise şikayette bulunan kadın, ailesinin vadettiği başlık parasını ödeyememesi nedeniyle, hastanede yattığı sırada eşinin böbreğini kendisinden habersiz sattığını iddia etti

Hindistan Times gazetesindeki habere göre, Batı Bengal eyaletinde yaşayan kadın, kocası tarafından böbreğinin gizlice satıldığı iddiasıyla polise suç duyurusunda bulundu.

12 yıl önce evlenen Rita Sarkar isimli kadının ailesi, kızlarının kocası Biswajit Sarkar'a 3 bin dolar başlık parası ödemeyi kabul etti ancak Rita'nın ailesi maddi imkansızlıklardan dolayı damatlarına söz verdikleri başlık parasını ödeyemedi.

Rita, 2 yıl önce yaşadığı mide ağrısı şikayetinin ardından tedavi amacıyla kocası ve kayınbiraderi tarafından Kolkata şehrinde özel bir kliniğe götürüldü.

Hastane yetkilileri, apandisti alındıktan sonra midesindeki ağrının dineceğini belirterek kadını ameliyata aldı. Ameliyatın ardından mide ağrıları daha da artan kadın, eşine kendisini yeniden hastaneye götürmesi için yalvardı.

Koca Sarkar, ısrarlarına rağmen karısını hastaneye götürmedi ve ameliyatından hiç kimseye bahsetmemesi için baskı uyguladı. Kocasından habersiz akrabalarının yardımıyla 3 ay önce hastaneye giden kadına doktorlar sağ böbreğinin olmadığı haberini verdi.

Bunun üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Rita, "O zaman kocamın neden ameliyat hakkında sessiz kalmam için bana baskı yaptığını anladım. Ailem başlık parasını ödeyemediği için böbreğimi sattı." diye konuştu.

Rita, ailesinin söz verdiği 3 bin dolarlık başlık parasını ödeyememesi nedeniyle böbreğinin habersizce kocası tarafından satıldığını düşünerek polise başvurdu.

Karısının böbreğini gizlice sattığı iddiasıyla Sarkar ve kardeşi gözaltına alındı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, koca Sarkar ve kardeşi, Rita Sarkar'ın böbreğini bir iş adamına sattıklarını itiraf etti. Olaydan dolayı ameliyatın yapıldığı hastane ile ilgili de işlem yapılacağı belirtildi.

Hindistan geleneklerine göre, kızın ailesi damada belirli bir başlık parası ödüyor.