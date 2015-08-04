Hindistanda yüzlerce porno sitesi kapatıldı

Hindistanda yüzlerce porno sitesine erişimin bir anda engellenmesi kullanıcıları ve firma sahiplerini şaşkına çevirdi. 857 kullanımı ücretsiz sitenin, hükümetin emriyle, çocukların bu sitelere erişimini engellemek...

Hindistanda yüzlerce porno sitesine erişimin bir anda engellenmesi kullanıcıları ve firma sahiplerini şaşkına çevirdi. 857 kullanımı ücretsiz sitenin, hükümetin emriyle, çocukların bu sitelere erişimini engellemek amacıyla kapatıldığı belirtiliyor.

Russia Todayin haberine göre, sitelerin kapatılmasından önce herhangi bir uyarı verilmediği belirtilirken, emrin Telekomünikasyon Bölümü tarafından verildiği açıklandı. Karardan Hindistanın önde gelen internet servis sağlayıcılarının etkilendiği ifade ediliyor.

Sitelere ulaşılamamasının ardından sosyal medyada konuyla ilgili birçok yorum yapıldı. Yorumlardan en fazla dikkat çekeni ise, Dünyaya Kamasutrayı veren topraklar şimdi pornoyu yasakladı. İroni oldu.

TAM ANLAMIYLA YASAK DEĞİL

Kullanıcıların VPN kullanarak sitelere girebildiği belirtilirken, ismini vermek istemeyen bir yetkili, BBCye yaptığı açıklamada, Bu tam anlamıyla bir yasak değil, Hindistanın kültürel dokusunu korumak amaçlı. Yetişkinlerin porno sitelerini ziyaret etmesi engellenmeyecek. Bu geçici bir düzenleme dedi.

Pornhubın yayınladığı istatistiklere göre, Hindistan trafik kaynaklarında dördüncü sırada yer alıyor. Listenin ilk üç sırasında ABD, İngiltere ve Kanada bulunuyor.