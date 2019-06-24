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Hindistan’da ölen çocukların sayısı 129’a yükseldi

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Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşanan salgında ölen çocukların sayısı 129’a yükseldi.

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Hindistan’da ölen çocukların sayısı 129’a yükseldi
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Hindistan’ın en yoksul bölgelerinden biri olan yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip Bihar eyaleti, Haziran ayının başından beri Akut Ensefalit Sendromu (AES) salgını ile mücadele ediyor. beyin humması nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 129'a yükseldi. Akut Ensefalit Sendromu'nun sebebi tam olarak bilinmezken sağlık uzmanları sıcak hava dalgalarının sebep olduğunu ileri sürüyor. Yapılan bazı araştırmalar, hastalığın sebebinin liçi meyvesinden bulaşan bir virüs olduğuna dair şüpheleri artırdı ancak hastalıktan ölen birçok çocuğun liçi meyvesi yemediği biliniyor.

ABD’li araştırmacılar birkaç yıl önce, beyin humması hastalığının meyvede bulunan toksik bir maddeyle bağlantılı olabileceğini söylemişti. Araştırmacılar, ayrıca felç ve akli dengenin kötüleşmesiyle ölüme neden olan hastalığın nedenini ortaya çıkarmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Chamki Bukhar adı verilen bir has

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