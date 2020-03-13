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Hindistan ülkeye girişleri yasakladı

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Hindistan ülkeye girişleri yasakladı

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da hükümet corona virüsü kapsamında alınan önlemleri genişletiyor.

Asya ülkesi Hindistan artan corona virüs salgının ardından ülkeyi beş hafta boyunca ziyarete kapattı. Tüm dünyayı kapsayan yasak çerçevesinde vizeler iptal edildi. Yeni Delhi hükümeti halihazırda Çin, İran, İtalya gibi salgının yaygın olduğu ülkelerden ziyareti yasaklamıştı.

1,3 milyar nüfuslu ülkede, Yeni Delhi hükümeti Hindistan’ı turistlere kapattı. Yasak çerçevesinde var olan vizeler de 15 Nisana kadar iptal edildi.

Diplomatlar, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarda çalışanların yasaktan muaf olacağı bildirildi. Ancak yasak halihazırda ülke dışında yaşayan Hindistanlıları da kapsıyor.

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