Hindistan'da yıldırımlar 41 can aldı

Hindistan'ın UttarPradesh eyaletinde farklı bölgelerde yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

PressTrust of India'nın (PTI) haberine göre, yetkililer, eyalet bölgelerinden Jalaun'da 4, Hamirpur'da 3, Banda ve Chitrakoot'da birer kişi olmak üzere toplamda 9 kişinin daha yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer hayatını kaybedenler arasında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu belirtirken, birkaç gündür devam eden yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısının 41'e yükseldiğini kaydetti.

Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, dün, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 400 bin rupi (yaklaşık 33 bin TL) tazminat ödeneceğini duyurmuştu.