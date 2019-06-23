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Hindistan'da su sorunu yeni bir bakanlık kurdurdu

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Yeni Delhi yönetimi Muson yağmurlarındaki düşüşün ardından harekete geçti, Su Gücü Bakanlığı sorunu çözmeye çalışacak

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Hindistan'da su sorunu yeni bir bakanlık kurdurdu
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Hindistan hükümeti, ülkede giderek artan su  sorunuyla mücadele etmek için yeni bir bakanlık oluşturdu. 

Hindistan  Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, parlamentoda yaptığı  açıklamada, su kaynaklarının geliştirilmesi ve halka temiz su sağlanması için  yeni kurulan Su Gücü Bakanlığının, su muhafazası ve yönetimi konusundaki  düzenlemeleri daha etkili hale getireceğini belirtti.

Kovind, göl ve göletler, yerleşim birimlerinin inşası için  dolduruldukça geleneksel su koruma yöntemlerinin işlevsiz hale geldiğini, azalan  su kaynaklarının özellikle yoksul kesim için krizi daha da kötü hale getirdiğini  ifade etti.

Su sıkıntısının, 21. yüzyılın en büyük sorunlarından birini  oluşturduğunu ve iklimdeğişikliğinin durumu daha da kötüye götürebileceğini dile  getiren Kovind, yeni bakanlığın kurulmasının, "bu konuya ilişkin geniş kapsamlı  yararları olacak çözüm üreten bir adım olduğunu" kaydetti.

Geçen yıl muson yağmurlarında yüzde 62 oranında düşüş yaşanan Tamil  Nadu eyaletindeki milyonlarca kişi, su tankerlerinden su kullanmak zorunda  kalıyor.

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