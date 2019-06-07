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Hindistan'da kum fırtınası ve yıldırım 19 can aldı

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili kum fırtınası ve yıldırım düşmesi sonucu 19 kişi öldü, 48 kişi yaralandı

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Hindistan'da kum fırtınası ve yıldırım 19 can aldı
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili kum fırtınası ve yıldırım düşmesi sonucu 19 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

Hindistan basınında yer alan habere göre, Uttar Pradeş Yardım Komisyonundan yapılan açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde yıldırım düşmesine ve kum fırtınasına bağlı meydana gelen olaylar nedeniyle en az 19 kişinin öldüğü, 48 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Konuyla ilgili en fazla ölüm ve yaralanmanın kaydedildiği Mainpuri bölgesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 41 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, eyaletin farklı yerlerinde etkili kum fırtınalarında ağaçların devrildiği ve duvarların çöktüğü bildirildi.

Yetkililer, eyalette yaşanan bu olaylarda, 8 büyükbaş hayvanın da telef olduğunu ifade etti.

Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, yetkililere, olaylardan etkilenenlere yardım sağlamak üzere gerekli tüm önlemleri alma talimatı verdi.

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