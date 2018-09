Hindistan'da eşcinsel ilişki suç olmaktan çıkarıldı

Böylece, aynı maddeyle ilgili 2013 yılındaki onay kararı da bozuldu.

"BEDENSEL İLİŞKİYE KARIŞMAK YASALARA AYKIRI"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Dipak Misra kararı okurken, bedensel ilişkinin yasadışı sayılmasının mantıksız olduğunu vurgulayarak bu maddenin anayasaya keyfi ve apaçık bir şekilde aykırı olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ilk olarak 2009'da Delhi Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilen yasa siyasi ve dini sivil toplum örgütlerinin aleyhindeki kampanyaları nedeniyle 2013 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından tekrar hayata geçirilmişti.

377. MADDE NE GETİRİYORDU?

Hindistan'da "bedensel ilişkiyi doğaya aykırı suç" olarak tanımlayan 377. madde ülkenin bugüne dek uygulanan en eski yasalarından biriydi. Tam 150 yıldır uygulanılan yasa, 157 yıllık sömürge döneminden kalmıştı ve bu yasa ile yargılananlara 10 yıllık hapis cezası getiriyordu.

Yasada "herhangi bir hayvanla, kadınla ya da erkekle doğaya aykırı bedensel ilişkiler içinde bulunanlar" cezaya tabi tutuluyordu.

Ülkede, LGBT aktivistleri bu yasanın kaldırılması için uzun süredir savaş veriyordu.

Hint Ulusal Kongresi, yasanın kaldırılmasını sosyal medya hesaplarından böyle duyurdu.

Congress✔@INCIndia

We join the people of India & the LGBTQIA+ community in their victory over prejudice. We welcome the progressive & decisive verdict from the Supreme Court & hope this is the beginning of a more equal & inclusive society. #Section377

09:22 - 6 Sep 2018