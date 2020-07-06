Herşeyden vazgeçip kendini vahşi hayvanlara adadı

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti

İstatistikler Afrika aslanlarının ve fillerinin yüzde 43'ünü kaçak avlanma ve habitat kaybı nedeniyle kaybettiğimizi söylüyor. 2017'de İsviçreli Dean Schneider, son derece konforlu bir hayatı ve iyi geliri olan bir işini bıraktı, sahip olduğu her şeyi sattı ve yardıma ihtiyacı olan hayvanlara yardım etme misyonuyla Afrika'ya taşındı. 27 yaşındaki Dean Schneider hayalinizi yaşamanız için şansa ve çok paraya ihtiyacınız olmadığını ispat eden biri. Gereken tek şey istemek ve cesaret etmek...

Bundan 2 yıl önce finans sektöründeki işinden istifa edecek cesareti kendinde bulan cesur insanlardan biri Dean Schneider.

ASLANLARA FISILDAYAN ADAM

İsviçre'deki rahat hayatından vazgeçen Dean o güne kadar sahip olduğu her şeyi sattı ve Güney Afrika'ya doğru yola çıktı.

Doğal yaşamlarından uzakta dünyaya gelmiş aslanlara ev sahipliği yapan Hakuna Mipaka kulübüne yerleşti.

Bu kulüpte sadece aslanlar yoktu. Zebra, impala, sırtlan ve babun gibi hayvanlar için de özel alanlar vardı.

Bu geniş arazide hepsi güven ve özgürlük içerisinde yaşıyordu.

Swahili dilindeki Hakuna Mipaka, "Sınır Yok" anlamına geliyordu.

Dean hayatını vahşi yaşamı korumaya adadı, işini sevgiyle yapmaya başladı.

"BİZ BURADA SEVDİĞİMİZ ŞEYLERİ KORUYORUZ"

Schneider, "Onlara 'vahşi hayvan' dense de onların yaşamlarına, doğalarına ve davranışlarına saygı duymamız gerekli" diyor.

Çocukluğundan beri vahşi yaşam ve hayvanların dünyası daima ilgisini çekmiş.

Bu sebeple hayvan ve doğa belgeselleri ve çeşitli hayvan koruma organizasyonları daima hayatının içerisinde olmuş.

Vahşi hayvanları anlamayı öğrenmiş ve her zaman onlarla arasında özel bir bağ kurabileceğine inanmış.

Schneider, Instagram hesabında vahşi yaşamın ve barındırdığı hayvanların güzelliklerini göstererek insanlara öğretmeye çalışıyor.

Bunu başardığını da söylemek yanlış olmaz, çünkü neredeyse 8 milyona yakın kişi Dean’in maceralarını ve vahşi yaşam ile ilişkisini takip edip pozitif yorumlarla onu cesaretlendirmeye devam ediyor.

Schneider, "Benim misyonum olabildiğince çok insana ulaşıp onlara vahşi yaşamın ve hayvan krallığının güzelliklerini göstermek" diyor.

Dean, Hakuna Mipaka internet sitesinde amacını şöyle açıklıyor: "İnsanların algılarını değiştirmek ve vahşi yaşamı korumak için bilginin, tutkunun ve bu türden hikayelerin gücüne inanıyorum"