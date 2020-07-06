banner411
banner69
Kendini vahşi hayvanlara adadı
Kendini vahşi hayvanlara adadı
15 0
10. Şampiyonluk Canbulat'ta geldi
10. Şampiyonluk Canbulat'ta geldi
104 0
 
Verimi ve kalitesi yüksek arpa çeşidi geliştiriliyor
Verimi ve kalitesi yüksek arpa çeşidi geliştiriliyor
29 0
"Çevreyi ve doğayı koruma her bireyin görevi"
17 0
Son gülen iyi güler
Son gülen iyi güler
26 0
Leroy Sane resmen Bayern Münih’te
Leroy Sane resmen Bayern Münih’te
38 0
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
21 0
banner460

Herşeyden vazgeçip kendini vahşi hayvanlara adadı

banner27

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti

Herşeyden vazgeçip kendini vahşi hayvanlara adadı

İstatistikler Afrika aslanlarının ve fillerinin yüzde 43'ünü kaçak avlanma ve habitat kaybı nedeniyle kaybettiğimizi söylüyor. 2017'de İsviçreli Dean Schneider, son derece konforlu bir hayatı ve iyi geliri olan bir işini bıraktı, sahip olduğu her şeyi sattı ve yardıma ihtiyacı olan hayvanlara yardım etme misyonuyla Afrika'ya taşındı. 27 yaşındaki Dean Schneider hayalinizi yaşamanız için şansa ve çok paraya ihtiyacınız olmadığını ispat eden biri. Gereken tek şey istemek ve cesaret etmek...

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti - 1

Bundan 2 yıl önce finans sektöründeki işinden istifa edecek cesareti kendinde bulan cesur insanlardan biri Dean Schneider.

ASLANLARA FISILDAYAN ADAM

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti - 2

İsviçre'deki rahat hayatından vazgeçen Dean o güne kadar sahip olduğu her şeyi sattı ve Güney Afrika'ya doğru yola çıktı.

 

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti - 3

Doğal yaşamlarından uzakta dünyaya gelmiş aslanlara ev sahipliği yapan Hakuna Mipaka kulübüne yerleşti.

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti - 4

Bu kulüpte sadece aslanlar yoktu. Zebra, impala, sırtlan ve babun gibi hayvanlar için de özel alanlar vardı.

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti - 5

Bu geniş arazide hepsi güven ve özgürlük içerisinde yaşıyordu.

 

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti - 6

Swahili dilindeki Hakuna Mipaka, "Sınır Yok" anlamına geliyordu.

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti - 7

Dean hayatını vahşi yaşamı korumaya adadı, işini sevgiyle yapmaya başladı.

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti - 8

"BİZ BURADA SEVDİĞİMİZ ŞEYLERİ KORUYORUZ"

Schneider, "Onlara 'vahşi hayvan' dense de onların yaşamlarına, doğalarına ve davranışlarına saygı duymamız gerekli" diyor.

 

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti - 9

Çocukluğundan beri vahşi yaşam ve hayvanların dünyası daima ilgisini çekmiş.

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti - 10

Bu sebeple hayvan ve doğa belgeselleri ve çeşitli hayvan koruma organizasyonları daima hayatının içerisinde olmuş.

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti - 18

Vahşi hayvanları anlamayı öğrenmiş ve her zaman onlarla arasında özel bir bağ kurabileceğine inanmış.

 

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti - 12

Schneider, Instagram hesabında vahşi yaşamın ve barındırdığı hayvanların güzelliklerini göstererek insanlara öğretmeye çalışıyor.

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti - 13

Bunu başardığını da söylemek yanlış olmaz, çünkü neredeyse 8 milyona yakın kişi Dean’in maceralarını ve vahşi yaşam ile ilişkisini takip edip pozitif yorumlarla onu cesaretlendirmeye devam ediyor.

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti - 14

Schneider, "Benim misyonum olabildiğince çok insana ulaşıp onlara vahşi yaşamın ve hayvan krallığının güzelliklerini göstermek" diyor.

 

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti - 15

Dean, Hakuna Mipaka internet sitesinde amacını şöyle açıklıyor: "İnsanların algılarını değiştirmek ve vahşi yaşamı korumak için bilginin, tutkunun ve bu türden hikayelerin gücüne inanıyorum"

İşinden ayrılıp sahip olduğu her şeyi sattı ve vahşi hayvanlara yardım etmek için Afrika'ya yerleşti - 16

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.