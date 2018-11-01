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Herkes heykel sanıyordu ama içinden keşiş çıktı

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Çin'in doğusundaki Yangchun köyü, Hollanda'ya savaş açtı...

Herkes heykel sanıyordu ama içinden keşiş çıktı
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Bunun sebebi ise köyde bulunan bir heykelin 1996'da Hong Kong üzerinden Hollanda'ya satılması. Heykeli inceleyen uzmanlar, yapının içinde 1000 yaşındaki bir keşişin mumyalanmış cesedinin olduğunu açıkladı.

 Hollanda ile Çin resmen bir diplomatik krizin eşiğinde… 1996 yılında Hong Kong üzerinden Hollanda’ya kaçırılan Buddha heykelini inceleyen uzmanlar, içinde 1000 yaşındaki bir keşişin olduğunu fark etti. Bu keşif uluslararası kamuoyunda gündem yaratırken, heykelin bulunduğu Çin’in doğusundaki Yanchun köyü Hollanda hakkında suç duyurusunda bulundu.

Koleksiyoner Oscar van Overeem’i suçlayan Çinli köylüler önceki gün Amsterdam’a giderek resmi süreçte ifade verdi. Köy heyetinin sözcüsü Lin Wen Qing, “Biz bu heykelle büyüdür. O gece gündüz yanımızdaydı, o bizim dini liderimizdi. Bizim için en önemli olan şey onun topraklarına geri dönmesidir” dedi.

2015 yılında tekrar incelenen heykelin içinde Budist bir keşiş bulunduğu ortaya çıkmış ve Çinliler resmi olarak heykelin iade edilmesini istemişti. Mahkeme 12 Aralık’ta karar verecek.

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