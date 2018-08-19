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Henüz 14 yaşında vali adayı

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Vermont eyaletinde 14 yaşındaki Ethan Sonneborn, Demokrat Parti'den vali aday adayı oldu

Henüz 14 yaşında vali adayı
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ABD'de 14 yaşındaki Ethan Sonneborn, Demokrat  Partiden Vermont eyaleti valisi aday adayı oldu. 

Vermant eyaletinde yarın yapılacak valilik ön seçimlerinde diğer 3 adayla karşı karşıya gelecek 14 yaşındaki Sonneborn, "Vermontluların beni ciddiye  almaları gerektiğini düşünüyorum, çünkü ileri düşüncelerim var." diye konuştu.

Koalisyon kurma fikrinin kendine çok çekici geldiğini belirten  Sonneborn, en çok etkilendiği siyasetçinin, Robert F. Kennedy olduğunu belirtti.

Sonneborn, eyalet ve ülke yöneticilerinin kendini hayal kırıklığına  uğrattığını bu nedenle aday olmaya karar verdiğini ifade etti.

Aday olmasının önünde herhangi bir engel olmadığını belirten  Sonneborn, geçen yıl Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde yaşanan  gösterilere tepki olarak da bu kararı aldığını söyledi.

Sonneborn, ön seçimlerde insanların beklentilerinden daha iyi bir sonuç alacağını tahmin ettiğini dile getirdi.

Vermont anayasasına göre, eyalet valiliği için adaylardan yaş şartı istenmiyor.

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