Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı

Prens Harry ile oyuncu Meghan Markle'ın 19 Mayıs'ta Windsor Kalesi'nde gerçekleşen düğününde dağıtılan hediye çantası 21 bin 400 sterline satıldı.

İnsan kaynakları müdürü Claire Oliver, içinde çikolata, şişe su, kurabiye, magnet ve düğün programının yer aldığı çantayı alan bin 200 davetliden biriydi.

Bu çantayı internetten satışa çıkartan 31 yaşındaki kadın, 21 bin 400 sterlinlik teklifi (yaklaşık 140 bin Türk lirası) kabul etti.

Claire Oliver, bu fiyatı kabul edene kadar, kendisine 84 teklifin daha geldiğini söyledi.

Böylece hem kraliyet düğününü kaçırmamış, hem de kâr etmiş oldu

Prens Harry ve Meghan Markle'ın evlendiği düğüne katılan çok sayıda kişi, verilen hediyeleri internette satışa çıkardı.

Hediyeleri satanlara sosyal medyadan tepki gösterenler var.