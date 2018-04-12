Tüm dünya soluksuz bir gün geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın “Hazırlan Rusya, çünkü bu güzel, yeni ve akıllı füzeler gelecek" demesi yeryüzünü sarstı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Trump, "Hazır ol Rusya, füzeler gelecek" dedi.

Suriye'nin Duma kentinde sivillere yönelik kimyasal silah kullanılmasına Rusya'ya net bir mesaj gönderen Trump "Rusya, halkını gazla öldürmekten zevk alan kimyasal silahlı bir hayvanla ortaklık kurmamalı" dedi.

Trump mesajında şunları belirtti:

"Rusya, Suriye'ye atılacak olası füzeleri vuracağını söylüyor. Hazır ol Rusya çünkü yeni, nazik ve akıllı füzeler gelecek. Halkını gazla öldüren ve bundan da zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın" dedi.

TRUMP'TAN RUSYA'YI HEDEF ALAN İKİNCİ TWEET

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda Rusya'ya yaptığı sert çıkışın hemen ardından sosyal medyada bu kez Moskova'ya karşı üslubunu yumuşatan paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Rusya'nın ekonomik olarak desteğe ihtiyacı var ki biz de bunu kolaylıkla sağlayabiliriz. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN TRUMP'A JET YANIT

ABD Başkanı Trump'a Rusya'dan jet yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Akıllı füzeler meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru fırlatılmalı" açıklaması yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin "akıllı füzelerle" Suriye'de atıldığı iddia edilen kimyasal saldırının delillerini yok edebileceğini de belirtti.

PUTİN’DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı sarsan açıklamalarının ardından ilk kez konuştu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Putin, dünyadaki durumun endişe verici olduğunu söylerken, sağduyunun galip gelmesinin umut ettiğini aktardı.

RUS BÜYÜKELÇİ: SURİYE'YE ATILACAK FÜZELERİ VURURUZ

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin, ABD'yi Suriye'ye füze saldırısı düzenlememesi konusunda uyarmıştı.

Zaspıkin, "ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi halinde Rusya'nın bu füzeleri vuracağı ve fırlatıldıkları yeri hedef alacağını' açıklamasını yapmıştı.

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin şunları söylemişti:

''Rusya, ABD'nin Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırganlığı karşısında, Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) açıklamasında dediklerini yerine getirecektir: Amerikan füzelerini vurup, ateş açılan yerlere saldırı düzenleyecektir.''