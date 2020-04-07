Hayvanat Bahçesi Boş Kalınca Stresten Kurtulup Çiftleşen Pandalar

Dünya yaklaşık 4 aydır corona virüsü salgını ile mücadele ediyor. Virüs pek çok yerin boş kalmasına neden oldu.

Corona virüsü salgını nedeniyle boşalan sokaklar, üretime ara veren fabrikalar ve daha pek çok etken, özellikle hava ve çevre kirliliğin önlenmesine yardımcı oldu. Corona virüsü salgını dünyada hızla yayılmaya devam ederken insalar da salgından korunmak amacıyla kendilerini karantina altına aldılar. Bu zorunlu ya da gönüllü karantina durumu ise dünyada pek çok yerin boş kalmasına neden oldu. Tiyatrolar, sinemalar, restoranlar ve hayvanat bahçeleri kapatıldı. Hong Kong’da yer alan bir hayvanat bahçesi de 2 aydır ziyaretçilere kapalı durumda. Hayvanat bahçesinin boş kalması ise pandalara yaradı. 10 yıldır çiftleşemeyen pandalar, hayvanat bahçesi boş kalınca çiftleşti. Detaylara birlikte bakalım.

Corona virüsü salgını yaşamı pek çok açıdan etkiledi. Salgın yalnızca insanların değil, hayvanların da yaşamını üzerinde etkili oldu

Hong Kong’taki Ocean Park isimli hayvanat bahçesi salgın nedeniyle 2 aydır ziyaretçilere kapalıydı

İnsan kalabalığının olmayışı hayvanların da biraz olsun rahatlamasını sağladı. Hong Kong’taki Ocean Park hayvanat bahçesinde tam 10 yıldır çiftleşemeyen pandalar çiftleşti

Pandalar yetkililerin tüm çabalarına rağmen 10 yıldır çiftleşmiyordu. Hayvanat bahçesi yetkilileri bu gelişmenin kendilerini çok sevindirdiğini ifade etti



Hayvanat bahçesi işlemleri direktörü Michael Boos, “Başarılı çiftleşme süreci bize için çok heyecan verici. Doğal çiftleşme ile hamile kalma ihtimalleri yapay döllenmeden daha yüksek” şeklinde konuştu.