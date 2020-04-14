banner411
banner69
Özgür basın susturulamaz
Özgür basın susturulamaz
26 0
"Yabancı futbolcular kalabilir"
75 0
 
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
72 0
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
106 0
“Tarih bu ayıbı yazacak”
“Tarih bu ayıbı yazacak”
119 0
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
33 0
“ÖZGÜR BASININ SUSTURULMASINA SESSİZ KALAMAYIZ”
“ÖZGÜR BASININ SUSTURULMASINA SESSİZ KALAMAYIZ”
85 0
banner440

Hayaletlerden corona nöbeti

banner27

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki bir köyde corona virüsü salgınında sokağa çıkanları korkutmak için "kefenli hayaletler" devriye gezmeye başladı.

Hayaletlerden corona nöbeti

Sokağa çıkanı korkutuyorlar

Reuters ajansının haberine göre Kepuh adlı köyde gönüllüler, polisle iş birliği yaparak bir ‘hayalet timi’ oluşturdu. Kefen giyen yüzleri pudralı ‘hayaletler’ sokaklarda dolaşmaya başladı.

Ancak girişime öncülük eden Anjar Pancaningtyas’a göre uygulama başlangıçta ters etki yaptı. Köy sakinleri Endonezya ve Malezya folkloründe ‘pokong’ (kefene sıkışmış ruh) olarak bilinen hayaletleri görmek için sokağa çıkmaya başladı.

Foto: Reuters

Pancaningtyas bunun üzerine taktik değiştirdiklerini ve hayaletlerin sürpriz devriyelere başlayarak sokaklarda dolaşanları korkuttuğunu söyledi.

Karna Supadmo adlı bir köylü özellikle çocukların ‘hayaletler’ nedeniyle dışarı çıkmaktan korktuklarını, köy sakinlerinin meydanda toplanmaktan vazgeçtiklerini söyledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.