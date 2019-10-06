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Hayalet ressamın tablosuna rekor fiyat

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İngiliz milletvekillerini şempanze olarak tasvir eden tablo 9.8 milyon sterline satıldı

Hayalet ressamın tablosuna rekor fiyat
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İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarasındaki milletvekillerini şempanze olarak tasvir ettiği 'Devolved Parliament' isimli tablo açık arttırmada 9.8 sterline (70 milyon TL) satıldı.

Yaklaşık 4 metre boyundaki tuvalin bir buçuk ile iki milyon sterlin arasında değişen bir fiyatla alıcı bulması bekleniyordu.

'Devolved Parliament' tablosunun satışı Brexit ile aynı günlere denk gelse de ünlü İngiliz sokak sanatçısı bu eseri 2009'da ortaya koydu.

O zamanlar henüz İngiltere'nin AB ile yollarını ayırması gibi bir düşünce de söz konusu değildi.

Sotheby’s'in Avrupa Çağdaş Sanat Eserler Birimi Başkanı Alex Branczik, Banksy'yi 'günümüzün yakıcı meselelerini parlak zeka ve hicivle karşılaştırdığı için' dönemin Voltaire'i adını verdiklerini söyledi.

Branczik'e göre resim, Brexit tartışmalarını daha iyi tarif edemezdi.

Tablo, yine Banksy'nin bir yıl önce Kırmızı Balonlu Kız isimli eserinin açık arttırma ile satıldığı salonda satışa sunulacak. Ancak Kırmızı Balonlu Kız tablosu satıldıktan sonra kendini parçalara ayırmış ve dünyayı şaşkına çevirmişti.

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