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'Hayalet kasaba'da 33 yıl sonra ilk Noel ağacı

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1986'da Çernobil Nükleer Santrali felaketinin meydana geldiği bölgeye en yakın yerleşim yeri olan Pripyat kasabasındaki meydanda ilk kez bir Noel ağacı süslendi

'Hayalet kasaba'da 33 yıl sonra ilk Noel ağacı

Çernobil'e 3 km uzaklıkta olan ve patlama öncesinde 47 bin kişinin yaşadığı Pripyat, radyasyon kirliliği nedeniyle hala boş duruyor.

Çernobil Tur Operatörleri Birliği'nin Noel için düzenlediği bir etkinlikte, kasabanın eski sakinleri, meydana yerleştirilen bir çam ağacını aile fertlerinin fotoğraflarıyla süsledi.

Etkinliğe katılan bazı kişilerin ise "zamanın akışını ve kasabanın zamanla ölmeyip yeniden canlandığını sembolize etmek amacıyla" saat şeklinde süslemeler kullandığı bildirildi.

Ukrayna medyasında yer alan bir habere göre, Çernobil Tur şirketinden Kateryna Aslamova, dünyanın en kötü nükleer kazası olarak görülen patlamanın ardından, bazı Pripyat sakinlerinin kasabaya ilk kez ayak bastığını söyledi.

"Kasabanın yaşaması için korunması lazım" diyen Aslamova, Pripyat'ın ve nükleer santral civarının UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasını istiyor.

Nükleer santraldeki patlamadan bu yana 4 bin kilometrekarelik bir bölge tamamen terk edilmiş durumda.

Ancak Çernobil'e bir süredir turlar düzenleniyor.

HBO/Sky televizyonlarının ortak yapımı olan 5 bölümlük Çernobil dizisi dünya çapında büyük ilgi uyandırmıştı.

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