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Hawaii'de yanardağdan çıkan lavlar tur teknesine sıçradı

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Teknede bulunan en az 13 kişinin yaralandığı, 20 yaşındaki turist bir kadının bacağında ciddi zarar meydana geldiği belirtildi.

Hawaii'de yanardağdan çıkan lavlar tur teknesine sıçradı
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ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların adaları dolaşan bir tur teknesine sıçraması sonucu en az 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hawaii Toprak ve Doğal Kaynaklar Dairesinden yapılan açıklamada, Büyük Ada açıklarında dolaşan tur teknesi Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların okyanusa döküldüğü bölgenin yakınından geçerken, lav içeriklerinin teknenin üstüne sıçradığı kaydedildi. 

Yetkililer, olayda teknede bulunan en az 13 kişinin yaralandığını, 20 yaşındaki turist bir kadının bacağında ciddi zarar meydana geldiğini belirtti.

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