banner107
Annelik içgüdüsü
Annelik içgüdüsü
254 0
Namağlup çeyrek finaldeyiz
Namağlup çeyrek finaldeyiz
24 0
Akşamcıların gözdesi
Akşamcıların gözdesi
30 0
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
683 0
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
66 0
Jaguar’ın 50. Yıl modeli: XJ50
Jaguar’ın 50. Yıl modeli: XJ50
99 0
Yoldan çıkarak takla attı
Yoldan çıkarak takla attı
518 0
Vampir uygulamalar
Vampir uygulamalar
122 0
banner82
banner147

Hawaii'de 24 saatte 500 deprem

banner27

Hawaii'de 24 saatte 500 deprem
banner137

 

 

 

 

ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nın bulunduğu bölgede 24 saatte 500 sarsıntı meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) merkez üssü Kilauea Yanardağı'nın 5 kilometre güneybatısında 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 1,1 kilometre olduğu belirtildi.

Hawaii Sivil Savunma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00 civarında meydana gelen depremin ardından Kilauea Yanardağı'ndan püsküren külün deniz seviyesinden yaklaşık 2,5 kilometre kadar yükseğe ulaştığı ifade edildi.

USGS Hawaii Volkan Gözlemevi'nden Brian Shiro, yaptığı açıklamada Kilauea bölgesinde hafta sonu 24 saatlik bir zaman diliminde 500 sarsıntı meydana geldiğini kaydetti.

Yanardağdaki patlamaların ardından püsküren lavlar nedeniyle çok sayıda kişinin bölgede çaresiz kaldığını ifade eden yetkililer, su, elektrik ve telefon hizmeti verilemeyen bölgede kalanlara, son kaçış güzergahı lavlarla kesilmeden bir an önce oradan ayrılmaları uyarısı yapıldığını belirtti.

Hawaii İtfaiye Teşkilatı, dün Kapoho bölgesinde lavlar arasında mahsur kalan üç kişinin uçakla tahliye edildiğini açıkladı.

Hawaii Sivil Savunma Kurumu Sözcüsü Talmadge Mango cumartesi günü, bir aydır patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavların 10 evi daha kül ettiğini açıklamıştı.

Lavlar nedeniyle şimdiye kadar yok olan ev sayısının 87 olduğu bildirilmişti.

Hawaii'de geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi güvenli yerlere tahliye edilmişti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.