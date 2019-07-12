 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Finalin adı Williams-Halep
Finalin adı Williams-Halep
12 0
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
82 0
 
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
18 0
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
17 0
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
22 0
Geri dönüşüm neden yok?
Geri dönüşüm neden yok?
27 0
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
144 0
banner82

Havada dehşet anları

banner27

Kanada’nın Vancouver kentinden Avustralya’nın Sydney şehrine sefer halindeki "Air Canada" uçağının türbülansa girmesi sonucu, 284 yolcu ve mürettebattan 37'sinin yaralandığı açıklandı.

banner315
Havada dehşet anları
banner267

Avustralya Yayın Kurumu’nun haberine göre, 269 yolcu ve 15 mürettebatı ile Vancouver-Sydney  seferini yapan Kanada Havayollarına ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, Hawaii bölgesi Pasifik Okyanusu'nda şiddetli türbülansa girdi.

Ani türbülansa girdiği belirtilen ve Hawaii'nin başkenti Honolulu'daki Daniel K Inouye Uluslararası Havaalanı’na acil iniş yapan uçakta dokuzu ciddi olmak üzere 37 kişinin yaralandığı bildirildi.

Uçaktaki yolculardan Avustralyalı Jess Smith sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, uçağın sallanmaya başlamasıyla uyandığını ve insanların uçağın tavanına çarptığını gördüğünü söyledi.

Burnundan yaralandığını belirten bir başka yolcu Tay Maggs, ‘‘Burnum ezildi ve ağrıyor. Şimdi neden her zaman emniyet kemerini takmam gerektiğini biliyorum'' ifadelerini kullandı.

Kanada Havayolları’ndan yapılan açıklamada, yolcularla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını aktarılarak, Avustralya'ya uçuşun bugün öğle saatlerinde planlandığı duyuruldu. AA

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.