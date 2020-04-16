Harvard araştırması sonuçları ürkütüyor

Harvard Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının çalışmalarına göre sosyal mesafe uygulamasını 2022’ye kadar sürdürmek gerekebilir. Salgının 2025’e kadar yeniden ortaya çıkma ihtimali de mevcut

ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022 yılına kadar dönem dönem sosyal mesafe uygulanması gerekebileceğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının, salgının gidişatı konusunda bilgisayar simülasyonuyla yaptığı modelleme çalışmasının ayrıntıları, Science dergisinde yayımlandı.

Covid-19'un soğuk aylarda daha bulaşıcı olacağını varsayan bilim insanları, 2022'ye kadar hastanelerin dolup taşmasını engellemek için sosyal mesafenin dönemsel olarak tekrarlanması gerekebileceği, bir kereliğe mahsus tecridin bu durumun önüne geçemeyeceği sonucuna vardı.

Araştırma ekibinin lideri Stephen Kissler, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'de SARS CoV-2 vakasını yoğun bakım kapasitesi limitleri içinde tutmak için bir kereliğe mahsus sosyal mesafe önlemlerinin büyük ihtimalle yetersiz olacağı bulgusunu elde ettik. Diğer tedavi çeşitlerinin yokluğunda zaruri olan aralıklarla sosyal mesafe dönemleri gibi görünüyor."

Çalışmada ayrıca bir modellemede, aralıksız sosyal mesafenin toplumun bağışıklık geliştirmesine engel olmakta çok etkili, bu açıdan da olumsuz bir yöntem olduğu gözlendi.

YENİDEN ORTAYA ÇIKMA İHTİMALİ

Araştırmada yer verilen bir diğer senaryoya göre ise aşı veya etkili bir tedavi yöntemi bulunmaması durumunda 2025’e kadar salgının yeniden ortaya çıkacağı durumlar yaşanabilir.

Araştırmaya katılan uzmanlardan Harvard Kamu Sağlığı Fakültesi epidemiyoloji uzmanı Profesör Marc Lipstich “Enfeksiyonlar iki şekilde yayılıyor: Enfeksiyon kapan insanlar ve enfeksiyona karşı zayıf olan insanlar. Bizim henüz farkında olmayabileceğimiz, çok olağanüstü boyutlarda bir sürü bağışıklığı yok ise, nüfusun çoğunluğu hala enfeksiyon karşısında zayıf. Salgının yaz aylarında sona ereceği öngörüleri, enfeksiyonun yayılma şekliyle ilgili bildiklerimizle örtüşmüyor” dedi.